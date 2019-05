Tiago Cação e Gastão Elias na segunda ronda do Lisboa Belém Open

Os jogadores portugueses Tiago Cação e Gastão Elias apuraram-se esta segunda-feira para a segunda ronda do Lisboa Belém Open em ténis, ao superarem o argentino Facundo Arguello e o italiano Federico Gaio, respetivamente.Cação, de apenas 21 anos e 587.º do 'ranking' mundial, superou o argentino, 209 da hierarquia, em uma hora e 59 minutos, vencendo com parciais de 2-6, 6-2 e 6-1, e vai defrontar na próxima ronda o espanhol Enrique Lopez-Perez, 14.º cabeça de série e 175 do mundo.Menos dificuldades teve Gastão Elias, atualmente apenas 335.º do mundo, que afastou o italiano Federico Gaio (220.º) em dois 'sets', por 6-4 e 7-6 (7-3), em uma hora e 49 minutos, e vai defrontar na próxima ronda o argentino Guido Andreozzi (98.º), terceiro cabeça de série do torneio.Já apurados para a segunda ronda estão Pedro Sousa (120.º), quarto cabeça de série, e João Domingues (163.º), 15.º pré-designado, que ficaram isentos nesta primeira ronda, enquanto Frederico Ferreira Silva (326.º), que participa com um 'wild card' (convite), defronta na terça-feira o canadiano Steven Diaz (266.º), que vem da fase de qualificação.