Tiago Cação na segunda ronda e Pedro Araújo eliminado no 'Challenger' de Oeiras

O tenista português Tiago Cação garantiu esta terça-feira a qualificação para a segunda ronda do Oeiras Open II, segundo torneio de categoria 50 que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor, enquanto Pedro Araújo foi derrotado na estreia.

Cação, número 551 do 'ranking' ATP, que recebeu um 'wild card' para o quadro principal, conseguiu superar o francês e oitavo cabeça de série, Tristan Lamasine, em dois 'sets', com os parciais de 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 19 minutos.

Depois de ter atingido, na semana passada, os quartos de final de um torneio ATP Challenger Tour pela primeira vez na carreira, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa vai jogar com o vencedor do encontro entre os alemães Mischa Zverev (280.º ATP) e Mats Moraing (272.º ATP).

Já Pedro Araújo, também dotado de um convite para o quadro principal do Oeiras Open II, não foi capaz de contrariar o favoritismo do germânico e primeiro pré-designado, Oscar Otte, e perdeu na ronda inaugural pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 18 minutos.