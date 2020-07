Tio de Nadal recorda quando viu Djokovic pela primeira vez: «Rafael, temos um problema»

Toni Nadal, tio e ex-treinador de Rafael Nadal, recordou numa entrevista ao ATP o dia em que viu Novak Dkokovic jogar pela primeira vez. O sérvio chegou ao torneio de Wimbledon de 2005 conotado como promessa e o Toni foi vê-lo ao modesto campo 18 num jogo com o argentino Juan Mónaco.





"Quem é este miúdo?", perguntou o tio do maiorquino. Alguém lhe respondeu: "Tem 18 anos e é cento e tal do mundo".Depois de assistir ao encontro Toni Nadal recorda que voltou ao balneário e que ao ver o sobrinho lhe disse: "Rafael, temos um problema. Vi um miúdo muito bom."Djokovic ganhou o encontro com Juan Mónaco, com os parciais de 6-3, 7-6 (5) e 6-3, impondo-se igualmente na segunda ronda diante do espanhol Guillermo García-López, em cinco sets, por 3-6, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3) e 6-4.Esses foram apenas os primeiros de muitos encontros em Wimbledon, torneio que Djokovic já ganhou por cinco vezes.E o tio de Nadal tinha mesmo razão, pois os dois acabaram por desenvolver uma rivalidade histórica. Nadal e Djokovic defrontaram-se 55 vezes, com o sérvio a vencer em 29 ocasiões e o espanhol em 26.