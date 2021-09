Tiro certeiro de Federer nos negócios: aposta em empresa que já vale 11 mil milhões de dólares

É o que se chama um tiro certeiro nos negócios. Há dois anos Roger Federer comprou uma participação na empresa suíça de sapatos desportivos 'On', que agora se estreou na Bolsa de Nova Iorque.





As ações 'dispararam' 50 por cento logo no dia da entrada em bolsa, quarta-feira, com a valorização da empresa a atingir os 11 mil milhões de dólares (9,4 mil milhões de euros).Quando comprou a sua participação na 'On', segundo revela a imprensa suíça, a empresa estava avaliada em 'apenas' 54 milhões de dólares (cerca de 46 milhões de euros). Mas desde então sofreu um grande impulso nas vendas, motivado pelo enorme interesse em torno do running durante a pandemia.As vendas subiram 60 por cento num ano e o ritmo pode aumentar ainda mais em 2021, pois as receitas da 'On' na América do Norte - o seu maior mercado -, duplicaram no primeiro semestre, quando comparadas com o período homólogo do ano passado...