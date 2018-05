O espanhol Tommy Robredo venceu este domingo o challenger Lisboa Belém Open, ao derrotar na final o chileno Christian Garin, em três sets, que havia eliminado o português Pedro Sousa nas meias.O veterano, de 36 anos, 227.º da hierarquia ATP, não teve tarefa fácil no court principal de terra batida do CIF (Clube Internacional de Foot-Ball), precisando de quase duas horas para se superiorizar ao 211.º do Mundo, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-2.Com a confortável vantagem inicial no encontro, o detentor de 12 títulos ATP relaxou no segundo parcial ao permitir o break logo no seu segundo jogo de serviço, mas no set decisivo a experiência veio ao de cima, quebrando o chileno por duas vezes para confirmar o triunfo.

Autor: Lusa