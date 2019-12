Top-30 do ranking ATP pode perder três títulos por envolvimento em apostas ilegais

Uma investigação levada a cabo pelo canal alemão 'ZDF' deu a conheceu um esquema de corrupção envolvendo apostas ilegais e um tenista do top-30 do circuito ATP.





De acordo com o canal alemão, um atual tenista do top-30 do ranking ATP vendeu várias partidas para apostas ilegais ao longo dos últimos anos, correndo agora o risco de poder perder os três títulos ATP que possui no currículo.No atual top-30 ATP, apenas o argentino Diego Schwartzman, o italiano Matteo Berrettini, o australiano Alex De Minaur, o georgiano Nikoloz Basilashvili e o francês Benoit Paire somam, no total, três títulos.