Top 50 do ranking ATP dá murro na mesa e confessa-se: «Odeio ténis. Só jogo por dinheiro»

Foi sem papas na língua que Alexander Bublik revelou ao 'L'Équipe' que odeia o que faz na vida. O tenista cazaque, de 22 anos, não esteve com rodeios na hora de avaliar o meio em que se move.





"Odeio o ténis com todo o meu coração. Odeio todos os dias em que tenho de jogar. Para ser sincero, não vejo um único ponto positivo de ser tenista. Só jogo por dinheiro. Se não houvesse dinheiro em jogo, parava de imediato", afirmou o número 55 do ranking ATP, que já esteve no top-50 em 2019."Ser um jogador profissional, enfrentar todos os dias adversários novos, mesmo quando tens dores em todo o lado, é difícil. Não podes dizer 'não me sinto bem, não jogo assim'. Se terminas com a tua namorada, se te divorcias, mesmo assim tens de ir jogar. E quando perder, todos te perguntam porque é que perdeste... Esta é a parte do ténis que odeio".E prosseguiu, sublinhando a única motivação que o leva a entrar nos courts. "Não acho que tenha ganhado o suficiente [ao longo da sua carreira já somou 1.347.179 de euros em prémios], caso contrário já me tinha retirado. Ou talvez não... Ainda assim, não cheguei ainda ao mesmo ponto do meu amigo Bernie [Bernard Tomic], mas não estou muito longe disso."