Tóquio 2020: Apurados para o torneio de ténis conhecidos em junho de 2021

A Federação Internacional do Ténis (ITF) anunciou esta terça-feira que a lista de apurados para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, será determinado pela disposição dos rankings ATP e WTA a 7 de junho desse ano.

Em comunicado publicado no site oficial, o organismo explicou que o restante processo de apuramento se mantém inalterado, com um quadro de 64 tenistas, tanto para o torneio masculino, como para o feminino.

Os rankings determinam o preenchimento automático de 56 vagas do quadro de singulares, com um limite máximo de quatro por país, enquanto as restantes oito serão completas com convites endereçados pela ITF.

Na Europa e Oceânia, a qualificação será dada ao jogador mais bem classificado no ranking e que pertença a um país que ainda não esteja representado no grupo dos 56 apurados, enquanto na América do Norte, América do Sul, Ásia e África serão realizados torneios de apuramento, que estão abertos a tenista dentro do top 300.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devendo realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto, quase um ano depois das datas inicialmente previstas (24 de julho e 09 de agosto de 2020), devido à pandemia da covid-19.