Torneio de Auckland cancelado devido à Covid-19

A edição de 2021 do torneio de Auckland foi cancelada, tanto no circuito masculino, como no feminino, devido à pandemia de covid-19, anunciaram esta terça-feira os organizadores da prova.

"Estamos imensamente tristes por fazer este anúncio [o cancelamento do torneio], mas a segurança deve ser a prioridade de todos neste momento", informou o diretor da prova, Karl Budge.

O torneio neozelandês, em piso rápido, que em 2020 foi vencido pelo francês Ugo Humbert e pela norte-americana Serena Williams, realiza-se habitualmente em janeiro e serve de preparação para o Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.