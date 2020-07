Torneio de Basileia cancelado

O torneio de ténis de Basileia, que iria decorrer de 24 de outubro até 1 de novembro, foi, esta terça-feira cancelado, devido à pandemia de covid-19.

"A ATP aprovou oficialmente o pedido de cancelamento, quando o torneio já tinha alertado que seria irresponsável e irrealista realizá-lo", pode ler-se em comunicado da organização do evento da categoria ATP 500.

A 50.ª edição do torneio de Basileia realiza-se apenas no próximo ano, entre 23 a 31 de outubro.

A temporada do ténis está em suspenso desde meados de março devido à pandemia de covid-19, com a ATP a apontar para meados de agosto a retoma do circuito masculino, nos Estados Unidos.

O plano passa por organizar provas em torno dos Grand Slam, com o US Open a arrancar em 31 de agosto e Roland Garros, que quer receber público, a partir de 27 de setembro.