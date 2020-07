Torneio de Washington cancelado

O torneio de ténis de Washington foi esta terça-feira cancelado mas a realização do US Open em agosto "continua a ser trabalhada".

Segundo a organização da prova ATP 500, que deveria iniciar-se em 13 de agosto, a decisão de cancelar foi "tomada devido à incerteza contínua relacionada com a pandemia de covid-19", sendo que o organismo que rege a vertente masculina deixou claro que "continua a trabalhar" para que o 'Grand Slam' norte-americano aconteça no final do mês de agosto.

"É dececionante que, devido a estes tempos sem precedentes, o Citi Open não possa acontecer este ano", disse Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, acrescentado que "neste momento existem grandes fatores que estão fora de controlo".

Por sua vez, Mark Ein, responsável pelo Citi Open, explica que "existem muitos problemas externos não resolvidos, incluindo várias restrições internacionais de viagens e questões preocupantes de saúde e segurança".

O circuito ATP deveria ter a sua retoma em Washington, ainda antes dos 'majors' US Open (31 de agosto a 13 de setembro) e Roland Garros (21 de setembro a 11 de outubro), com Wimbledon - que completa o 'Grand slam' - a ter sido cancelado ainda em abril.

Em masculinos, o circuito anunciou também o torneio de Cincinnati (a ser jogado em Flushing Meadows, mesmo palco do US Open) a partir de 22 de agosto, e os torneios de Kitzbühel (8 setembro), Madrid (13 de setembro) e Roma (20 de setembro).

O circuito feminino (WTA) começará em 3 de agosto, com a competição em Palermo, Itália.