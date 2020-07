Torneios cancelados na China

Todas as competições internacionais de ténis feminino na China foram canceladas até ao final do ano devido à pandemia de covid-19, anunciou esta quinta-feira a Associação de Jogadoras de Ténis (WTA, na sigla em inglês).

O mesmo foi decidido em relação ao 'Masters' masculino de Xangai, informou a Associação de Tenistas Profissionais (ATP, na sigla em inglês).

A decisão de cancelar e não de reagendar as competições segue-se ao anúncio feito pelas autoridades chinesas de suspender no país as competições desportivas internacionais este ano.

Na prática, são 11 os torneios cancelados que deveriam realizar-se em outubro e novembro, incluindo as finais da WTA.