Torneios da Federação Portuguesa de Ténis voltam dia 22

A Federação Portuguesa de Ténis vai mesmo avançar com quatro semanas consecutivas de torneios sénior com prize-money, que têm como objetivo dar competição, ritmo e dinheiro aos melhores jogadores portugueses.

O primeiro torneio arranca já no dia 22 e o último termina a 19 de julho e será o campeonato nacional, habitualmente no final da época, mas este ano antecipado para poder contar com mais jogadores de topo.

Local e elenco ainda não são conhecidos, mas a presença de João Sousa é improvável.