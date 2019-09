Três portuguesas confirmadas no maior torneio feminino em solo nacional

O Angogerman Oeste Ladies Open, maior torneio feminino disputado em Portugal, cujo quadro principal arranca esta terça-feira nas Caldas da Rainha, continua a reforçar a sua preocupação com o ténis português e depois de Francisca Jorge e Maria Inês Fonte atribuiu o terceiro wild card para o quadro principal de singulares a Inês Murta, vice-campeã nacional de 2014 e 2015 e atual n.º 2 portuguesa no ranking mundial da WTA (ocupa a 709.ª posição).



Com 22 anos, a tenista algarvia falhou o regresso ao Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto que se jogou na Região Autónoma da Madeira devido a uma lesão. Mas nos últimos dias já regressou aos treinos e está em condições de competir no torneio, que, entre outras razões, será marcante por ser o primeiro da categoria de 60 mil dólares em que compete em toda a carreira.



O convite faz com que Inês Murta se junte às companheiras de seleção Francisca Jorge e Maria Inês Fonte na lista de portuguesas confirmadas no quadro de singulares do evento. A outra convidada é a brasileira Laura Pigossi (517.ª WTA).