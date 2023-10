Três portugueses nos quartos de final do Tavira Mens Open by Crédito Agrícola

Três dos quatro portugueses que achegaram aos oitavos de final do 1.º Tavira Mens Open by Crédito Agrícola qualificaram-se quinta-feira para os quartos de final do torneio internacional M25, de 25 mil dólares em prémios monetários, que o Tavira Racket Club está a organizar no Pedras Tennis & Padel Academy. Tiago Pereira e Henrique Rocha, de 19 anos, e Jaime Faria, de 20, seguiram em frente, e só Francisco Rocha, de 24 anos, tombou na segunda ronda deste torneio que recebe um forte apoio da da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Henrique Rocha e Jaime Faria justificaram o estatuto de cabeças de série, respetivamente 2 e 4, mas Tiago Pereira tem sabido beneficiar do fator "casa", diante da sua família e amigos, para superar as dificuldades. Um feito para o último jogador a entrar diretamente no quadro. Faria e Rocha viveram uma jornada dupla, pois passaram também às meias-finais de pares.

O finlandês Patrick Kaukovalta perdeu hoje duas vezes com portugueses. Vinha até de um momento alto da sua carreira, uma vez que, ao serviço da sua seleção nacional, na Taça Davis, associado ao seu compatriota Harri Heliovaara, derrotou a dupla norte-americana de Austin Krajicek e Rajeev Ram, "apenas" os n.º1 e n.º5 do ranking de pares do ATP Tour. Em Tavira, Kaukavalta viu-se envolvido pela segunda ronda consecutiva num duelo de três sets, mas, desta feita, tombou frente a Tiago Pereira por 6-7 (1/7), 6-3 e 6-2, em duas horas e 17 minutos.

O jogador do Tavira Racket Club ainda liderou o primeiro set por 4-2. Deixou escapar a vantagem, mas no segundo set fez o break para 4-2 e no último set entrou logo "a matar" para 2-0, não mais largando a vantagem. Foi mais uma boa exibição ao nível do serviço, com 5 ases, 74% de pontos ganhos no primeiro serviço e 61% no segundo serviço. "É um adversário bastante bom, eu joguei perto do meu melhor nível e foi uma excelente vitória. Depois do tie-break consegui preparar-me mentalmente para o resto do encontro. Claro que perder o primeiro set não é muito bom, mas acreditei até ao final e isso foi o mais importante. Também foi importante ter malta cá de casa a apoiar-me e isso ajudou-me imenso hoje, ainda mais do que ontem", analisou o filho do copromotor do evento, Pedro Pereira.

A jogar pela primeira vez em Tavira um torneio a contar para o ranking mundial, Tiago Pereira, 851.º no ATP Tour, superou um adversário melhor cotado (792.º), que este ano já venceu um torneio de M15 em Budapeste em duas finais disputadas este ano a esse nível. O algarvio, por seu lado, o melhor que fez foram meias-finais, também de um M15 na Tunísia, e está pela quinta vez esta época nos quartos de final. "Vou tentar chegar às meias-finais, algo que ainda não fiz em M25, mas pode ser que seja desta".

A tarefa será complicada, pois terá pela frente, pela primeira vez, o primeiro cabeça de série, o francês Valentin Royer, que eliminou o português João Domingues e o britânico Luke Simkiss sem ter perdido ainda qualquer set.

Ao final da tarde, Kaukovalka emparceirou com o seu compatriota Eero Vasa e perderam com Henrique Rocha e Jaime Faria por 2-6, 6-4 e 10/8. Na primeira ronda, os finlandeses tinham desfeiteado a dupla portuguesa de Gonçalo Falcão e João Domingues por 6-3 e 6-3. Antes dos pares, Henrique Rocha derrotou o norte-americano Dali Blanch por 6-4 e 6-1, em 1h26, enquanto Jaime Faria deu conta do chileno Diego Fernadez Flores por 6-4 e 7-5, em 1h41.

Amanhã, nos quartos de final, Rocha joga pela primeira vez com o italiano Andrea Guerrieri, o sétimo cabeça de série, que bateu dois portugueses para chegar aos quartos de final. Primeiro superou Pedro Araújo por 6-1 e 6-4, e depois vergou Francisco Rocha por 6-3 e 6-2. Ainda não perdeu qualquer set, está confiante, mas Henrique quererá desforrar o irmão mais velho.

Quanto a Jaime Faria, mede forças nos quartos de final com o quinto cabeça de série, o costa-marfinense Eliakim Coulibaly, que já soma seis títulos de carreira no ITF World Tennis Tour. Será o segundo duelo entre ambos. Este ano, no M25 da Quinta do Lago, em março, Coulibaly impôs-se ao lisboeta na segunda ronda por 7-5 e 6-2. Há outro "cheiro" a desforra no ar.

Os dois jogadores do Centro de Alto Rendimento da FPT ganharam hoje em apenas dois sets, mas com histórias bem distintas. Henrique Rocha voltou a controlar o seu encontro e fez uma bela exibição frente a um Dali Blanch que em 2021 até foi 4.º classificado no ranking mundial de sub-18 e este ano chegou à final do M25 de Setúbal. Mas o norte-americano gosta de pisos mais rápidos. A dada altura, gritou mesmo que "estes são os hardcourts mais lentos do Mundo!". O mais novo dos irmãos Rocha venceu nove dos últimos 10 jogos. "Mesmo quando levei os dois breaks senti-me a jogar melhor do que ele, que pareceu-me ter estado sempre desconfortável. Eu joguei bastante bem e fui melhorando o nível ao longo do encontro", referiu Henrique Rocha, que está pela 11.ª vez este ano em quartos de final, com um balanço de 8-2.

Pelo contrário, Jaime Faria efetuou a sua melhor recuperação da época, pois perdia por 5-1 no segundo set e ganhou os últimos seis jogos do encontro. Diego Fernandez Flores tinha jogado seis partidas na véspera e poderá ter acusado desgaste, mas o português, que chegou a residir no Algave, estando agora em Cascais, venceu sobretudo por ter-se mostrado mentalmente mais forte. Foi o terceiro embate entre ambos e Faria lidera agora o "mano-a-mano" por 2-1. "Este ano já lhe tinha ganho em Castelo Branco, conheço-o bem, inclusive, é um amigo, e estou feliz pela vitória. O segundo set foi um bocado caótico, não me adaptei bem à mudança de bola no início, mas mantive-me calmo e fui buscar (a vitória) com alterações de rimto, para desestabilizá-lo. Se calhar foi a minha melhor recuperação do ano e acreditei sempre", disse Jaime Faria, que vai jogar os quartos de final pela oitava vez este ano com um saldo de 4-3.

Amanhã (sexta-feira) os quartos de final disputam-se a partir das 11h00 e a meia-final de pares da dupla portuguesa nunca será antes das 16h00.