Trio de tenistas portugueses eliminado na abertura do Oeiras Indoor Open II

Os portugueses Henrique Rocha, João Domingues e Tiago Pereira foram eliminados hoje na abertura do quadro principal do Oeiras Indoor Open II, torneio do Challenger Tour, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.

À semelhança do sucedido há uma semana no Oeiras Indoor Open I, também organizado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT) na nave dos 'courts' cobertos do Jamor, Henrique Rocha, número 246 no 'ranking' ATP, voltou a sair derrotado na estreia, desta vez frente ao francês Valentin Royer (258.º ATP), pelos parciais de 6-3 e 6-0.

Assim como o tenista do Centro de Alto Rendimento da FPT, o jovem Tiago Pereira, de 19 anos, também falhou o apuramento para a segunda ronda, tal como aconteceu na passada semana na estreia em quadros principais circuito challenger, ao ceder perante o britânico Paul Jubb (648.º ATP), por 6-4 e 6-1.

João Domingues, em contrapartida, depois da vitória a abrir no Oeiras Indoor Open I, foi superado hoje pelo norte-americano Ethan Quinn (343.º), campeão do circuito universitário dos Estados Unidos, pelos parciais de 7-5 e 6-3.

Consumados os desaires do portuense Rocha, do tenista de Oliveira de Azeméis e do jovem algarvio, a representação nacional fica agora a cargo de João Sousa, Gastão Elias e Jaime Faria, que entram em ação na terça-feira, a partir das 10:30, no Jamor.