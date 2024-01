Trio de tenistas portugueses nos quartos de final do Oeiras Indoor Open I

Os portugueses João Sousa, Gastão Elias e Jaime Faria asseguraram hoje a passagem aos quartos de final do Oeiras Indoor Open I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que decorre no Complexo de Ténis do Jamor.

O primeiro representante nacional a garantir a manutenção na prova, organizada pela Federação Portuguesa de Ténis, foi o jovem Jaime Faria, de 20 anos, que levou a melhor diante do ucraniano Vadym Ursu (461.º no ranking ATP) em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Agraciado com um 'wild card' para aceder ao quadro principal do Oeiras Indoor Open I, o lisboeta (410.º ATP) retribuiu o voto de confiança da melhor maneira, ao conseguir repetir a presença nos quartos de final de um challenger, pela segunda vez, depois do feito inédito em Braga, em 2023.

No próximo encontro, o jogador do Centro de Alto Rendimento do Jamor vai defrontar o experiente compatriota Gastão Elias (336.º ATP), depois da vitória deste frente ao turco Cem Ilkel, número 144 mundial, em duas partidas, por 6-4 e 6-2.

Graças ao triunfo ante o terceiro cabeça de série em uma hora e 15 minutos, o tenista da Lourinhã, de 33 anos, vai jogar pela primeira vez com Jaime Faria, ficando garantida a presença de um jogador local nas meias-finais do primeiro challenger português da temporada.

Já João Sousa, antigo número 28 do mundo e atual 249.º colocado, encerrou a jornada de hoje no Jamor com um triunfo mais suado ante o britânico Paul Jubb, que só cedeu ao cabo de duas horas, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-4.

"Foi uma vitória muito complicada. É um jogador com muito talento. Ao princípio não me estava a sentir muito bem em campo, fui melhorando aos poucos o meu nível de ténis e no segundo set acho que fizemos um grandíssimo jogo", comentou o minhoto, em declarações à Sportv Tv, mostrando-se "contente com mais uma vitória em Portugal."

Depois de ter levado a melhor no 'tie-break' do primeiro parcial e de ter sido quebrado no nono jogo do segundo 'set' (4-5), o vimaranense e segundo cabeça de série conseguiu fazer o contra 'break' para encerrar o duelo e marcar encontro nos quartos de final com o polaco Maks Kasnikowski (324.º ATP), carrasco do também português João Domingues na segunda ronda.

Na competição de pares, não foi um dia feliz para as cores nacionais, uma vez que Jaime Faria e Henrique Rocha, segundos cabeças de série, foram eliminados pelo búlgaro Adrian Andreev e o checo Michael Vrbensky, por 6-3, 1-6 e 10-6, enquanto João Domingues e Tiago Pereira foram derrotados pelo francês Théo Arribage e belga Michael Geerts, pelos parciais de 7-5 e 6-1.

O Oeiras Indoor Open I prossegue sexta-feira com o embate entre Elias e Faria a partir das 15:00, logo seguido do duelo entre João Sousa e Kasnikowski na luta pela qualificação para as meias-finais.