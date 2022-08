Tsitsipas afasta Medvedev e está na final do Masters 1000 de Cincinnati

O tenista grego Stefanos Tsitsipas apurou-se no sábado para a final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao bater o russo Daniil Medvedev, líder do 'ranking' mundial.

Para atingir a sua primeira final em Cincinnati, após ter caído nas 'meias' nos dois últimos anos, Tsitsipas, sétimo do mundo, bateu Medvedev, por 7-6 (8-6), 3-6 e 6-3, em duas horas e 24 minutos.

A pouco mais de uma semana do início do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do 'Grand Slam' da temporada, Tsitsipas mostrou estar em boa forma e vai tentar ganhar o terceiro título do ano, o primeiro em piso rápido, depois de Montecarlo (terra batida) e Maiorca (relva).

Tsitsipas tornou-se o jogador com mais vitórias no circuito mundial esta temporada, com o 43.º triunfo, sendo que 19 deles foram em torneios Masters 1000.

Na final, o grego vai encontrar o croata Borna Coric, o tenista com 'ranking' mais baixo de sempre a atingir o encontro decisivo em Cincinnati.

Atualmente na 152.ª posição da hierarquia mundial, Coric apenas é 'batido' em torneios Masters 1000 pelo romeno Andrei Pavel, que foi finalista em Paris em 2003 quando era 191.º do mundo.

A competir com 'ranking' protegido, devido a lesão, Coric derrotou o britânico Cameron Norrie, 11.º do mundo, por 6-3, 6-4, em uma hora e 32 minutos, para atingir a sétima final da carreira e a primeira desde 2020.

Antes de chegar a final, Coric deixou pelo caminho tenistas como o espanhol Rafael Nadal ou o canadiano Felix Auger Aliassime.