Tsitsipas contesta prémios iguais para homens e mulheres e leva resposta de Pliskova

Stefanos Tsitsipas, número 5 mundial do ranking ATP, foi este domingo questionado acerca da igualdade nos prémios masculinos e femininos no ténis, frisando que para esta existir em ambas as categorias, é preciso que joguem o mesmo número de sets. As declarações do grego já mereceram resposta de Karolina Pliskova, tenista checa, que ironizou com a sugestão."Se for para ganharem o mesmo, se calhar também deviam jogar à melhor de cinco sets", disse Tsitsipas em conferência de imprensa.Pliskova reagiu pouco tempo depois no Instagram, numa história entretanto apagada, em que partilhou a notícia em questão e acrescentou alguns 'emojis' como o de um cérebro, ironizando com a ideia do grego.Recorde-se que a última partida feminina disputada a cinco sets data de 1998, quando Martina Hingis e Lindsay Davenport se defrontaram. O formato foi abolido desde então.