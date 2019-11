Tsitsipas despacha Zverev e garante lugar nas 'meias' das ATP Finals

O tenista grego Stefanos Tsitsipas apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais das ATP Finals, na sua primeira aparição entre os oito melhores da modalidade, ao bater o alemão Alexander Zverev, em dois 'sets', por 6-3 e 6-2.

Após a lição dada ao líder do ranking, Rafael Nadal, na primeira jornada, esperava-se que o sétimo da hierarquia apresentasse idêntica consistência e um elevado nível de ténis perante o helénico (sexto), mas 'Sascha' acabou por estar irreconhecível e acusou a derrota no primeiro parcial.

Se o 'break' de Tsitsipas no 'set' inicial, quando registava 4-3 a seu favor, deixou o grego confortável no encontro, a nova quebra de serviço a abrir o segundo parcial colocou o germânico em apuros e com poucas soluções para inverter a situação, culminada com novo 'break' (4-1) fulcral para o desfecho, depois de uma hora e 14 minutos em 'court'.

No dia de hoje, também do grupo Andre Agassi, Nadal chegou a estar quase afastado das meias-finais, mas uma exibição épica do espanhol diante de Daniil Medvedev acabou em remontada, quando perdia por 5-1 no terceiro decisivo 'set', tendo salvado ainda um 'match-point' rumo ao triunfo por 6-7 (3-7), 6-3 e 7-6 (7-4).

A outra vaga para 'meias' será discutida entre Zverev e Nadal, sendo que o alemão mede forças com Medvedev e o espanhol enfrentará Tsitsipas.

Nas meias-finais já está o austríaco Dominic Thiem, que se qualificou pela primeira vez, depois de vencer por (6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-5) o sérvio Novak Djokovic, na terça-feira, que vai decidir com o suíço Roger Federer a outra vaga.