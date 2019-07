Tsitsipas eliminado na primeira ronda de Wimbledon

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, sexto do ranking mundial, foi hoje afastado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com o italiano Thomas Fabbiano.





Frente ao 89.º jogador da hierarquia mundial, o vencedor do Estoril Open de 2019 perdeu com o italiano, por 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8-10) e 6-3, em três horas e 22 minutos.Fabbiano, que nunca passou da terceira ronda de um 'major', vai defrontar o croata Ivo Karlovic, 80.º do mundo.