Tsitsipas na segunda ronda do US Open após afastar Albert Ramos-Vinolas Tenista grego vai defrontar o vencedor do encontro entre Maxime Cressy (168.º) e Jozef Kovalik (123.º)





• Foto: Reuters