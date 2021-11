Tsitsipas retira-se das Finais ATP por lesão

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, quarto da hierarquia mundial, anunciou esta quarta-feira a retirada das Finais da ATP, devido a uma lesão no cotovelo direito, e vai ser substituído pelo britânico e 12.º do Mundo, Cameron Norrie.

"Tomei a muito difícil decisão de abandonar as Finais de 2021 devido à minha lesão no cotovelo, que me tem estado a incomodar há umas semanas. Estava a trabalhar no duro este ano para jogar as Finais e fazer parte deste evento fantástico, mas, infelizmente, não vou conseguir continuar", disse.

Tsitsipas tinha perdido na sua estreia no grupo verde diante do russo e quinto do ranking ATP, Andrei Rublev, por duplo 6-4.

O tenista helénico, que triunfou neste torneio que reúne os melhores do ano em 2019, é já a segunda 'baixa' no piso rápido e coberto da cidade italiana de Turim, após o transalpino Matteo Berrettini (7.º) ter desistido a meio do encontro com o alemão e terceiro favorito, Alexander Zverev, com queixas nos abdominais.