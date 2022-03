Ucraniana sobre tenistas russos: «O único problema deles é não poderem fazer transferências»

A ucraniana Marta Kostyuk, de 19 anos, mostrou-se muito crítica relativamente aos tenistas russos que andam no circuito mundial. A jogadora natural de Kiev, 54.ª no ranking Mundial, diz que muitos deles só estão preocupados com dinheiro."Nenhum me disse que lamenta o que seu país está a fazer ao meu, nem se desculparam comigo ou com outras tenistas ucranianas. Não tenho explicação para o comportamento dos tenistas russos. Fico indignada ao chegar ao court e verificar que o único problema deles é não poderem fazer transferências de dinheiro. E o pior é que falam disto", atirou Kostyuk numa conferência de imprensa em Indian Wells."Houve um jogador [russo] que me mandou uma mensagem, outro que conversou comigo, mas não ouvi nenhum pedido de desculpas. Não tens de estar metido na política para seres um ser humano. Toda a gente sabe o que está a acontecer", prosseguiu.Marta Kostyuk não esconde o orgulho no povo ucraniano. "Não podes ser neutro numa situação destas. O 'não à guerra' pode significar várias coisas. Por exemplo, nós [ucranianos] podíamos terminar a guerra rendendo-nos, mas essa nunca foi uma opção. Desde o primeiro dia soube que isso não aconteceria porque vivi a revolução e sei que as pessoas não querem integrar-se na Rússia", referiu, reconhecendo que tem medo de perder a família. "Acordo sem saber se ainda tenho família. Este foi o meu estado mental nos primeiros dias. Depois habituas-te à situação, entendes o que está a acontecer, as táticas dos russos. Ao início senti-me culpada por não estar lá, por andar a jogar ténis debaixo de um céu azul e tranquilo. Mas é assim que posso ajudar. Nunca me senti tão unida ao meu país e à minha gente como hoje."