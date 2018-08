US Open: Gastão Elias perde no qualifying

Gastão Elias foi eliminado na primeira ronda de qualificação do US Open. O português (147º ATP) caiu frente ao sérvio Nikola Milojevic (204º), antigo número um mundial de juniores, por 6-4 e 6-0, em cerca de uma hora.O tenista natural da Lourinhã, de 27 anos, falha assim o objetivo de regressar ao quadro principal do último Grand Slam da época, algo que só alcançou em 2016. Trata-se da quarta derrota seguida do português, que não ganha desde 11 de maio: segue agora para Itália, onde tem entrada no Challenger de Como, juntamente com Pedro Sousa.Já João Sousa, único português com entrada direta no quadro principal, vai ficar a conhecer amanhã o seu adversário da 1ª ronda. O vimaranense de 29 anos também vai competir na variante de pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer.