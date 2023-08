US Open: Nuno Borges eliminado por Sebastian Ofner na primeira ronda

Nuno Borges falhou esta segunda-feira a qualificação para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos, ao ser eliminado pelo austríaco Sebastian Ofner, em quatro sets, na estreia no último Grand Slam da temporada.

Perante o 58.º classificado do ranking ATP, o número um nacional e 79.º da hierarquia mundial foi derrotado pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-3, 6-7 (7-9) e 4-6, num encontro que durou duas horas e 54 minutos.

Na segunda participação no 'major' norte-americano, em que teve entrada direta no quadro principal, o maiato caiu logo na estreia, ao contrário do que tinha sucedido na edição do ano passado.

Em 2022, depois de ultrapassar o 'qualifying', Borges superou a primeira ronda em Queen's, antes de ser eliminado na segunda, pelo chinês Yibing Wu.