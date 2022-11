«Vence as desculpas. Joga ténis»: a nova campanha da Federação Portuguesa de Ténis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Vence as desculpas. Joga ténis". Esta é a mais recente campanha da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), que tem como principal objetivo convidar a população portuguesa a experimentar a modalidade e a combater as 'desculpas' que levam as pessoas a adiarem a atividade física.

O convite feito pela FPT tem ainda como um dos seus principais objetivos demonstrar às pessoas que o ténis é para todos e para todas as idades e por isso conta com Joaquim Sousa, de 96 anos, Bárbara Lopes, de 40 anos, e ainda os jovens Vasco Soares, de 24 anos, e Victoria Hermelin, de 11 anos, para mostrar isso mesmo.

Para convencer as pessoas a se juntarem ao ténis, a Federação irá oferecer uma hora de 'court' num clube à escolha e demonstrar os benefícios da prática da modalidade. Para tal, os interessados terão de visitar o website da campanha (www.jogatenis.pt) e selecionar o local onde querem iniciar a sua primeira aventura no mundo do ténis.