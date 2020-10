Vencedora de Roland Garros em isolamento após caso de Covid-19 do presidente polaco

A tenista polaca Iga Swiatek, vencedora do torneio de Roland Garros, anunciou este sábado que está em isolamento profilático, depois de ter estado presente numa cerimónia com o presidente polaco, Andrzej Duda, que testou positivo ao novo coronavírus.

"Nem eu, nem os meus companheiros de equipa temos sintomas do novo coronavírus. Somos submetidos regularmente a testes, mas segundo os procedimentos vigentes, estamos em isolamento. Vamos repetir os testes daqui a três dias", disse a tenista de 19 anos nas redes sociais.

A n.º 17 do 'ranking' mundial esteve presente na sexta-feira numa cerimónia em que foi distinguida pelos seus méritos desportivos e por promover a Polónia a nível internacional, que contou com a presença do presidente polaco.

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, testou positivo para o novo coronavírus, anunciou este sábado o porta-voz do chefe de Estado.

"Como se esperava, o Presidente @AndrzejDuda foi na sexta-feira submetido a um teste para detetar a presença de coronavírus [SARS-CoV2]. O teste deu positivo. O presidente está bem", escreveu Blazej Spychalski na rede social twitter.

