No regresso à competição, a falta de ritmo da jogadora, vencedora de 23 títulos Grand Slam, acabou por ditar a 12.ª vitória da irmã mais velha em 29 duelos entre as duas, depois de um primeiro set que durou apenas 36 minutos e de um segundo onde ainda quebrou o serviço da irmã, para 5-4, antes de perder o jogo seguinte."Com ela [Serena], o jogo nunca está arrumado. Tive a vantagem de ter jogado muito mais jogos que ela, mas o que tem mostrado nos últimos dias é impressionante", disse, no final, a vencedora do encontro.Na próxima ronda, Venus, que aos 37 anos ocupa o oitavo lugar do ranking WTA, vai defrontar a letã Anastasija Sevastova, 20.ª jogadora mundial.