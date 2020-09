Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Victoria Azarenka derrota Serena Williams e qualifica-se para a final do US Open Derrota impediu norte-americana de igualar o recorde de 24 títulos do 'Grand Slam' da ex-tenista Margaret Court





• Foto: Reuters