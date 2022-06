Vizinhos denunciam Thiem por gravar filme pornográfico... mas afinal estava a treinar

Dominic Thiem viveu nos últimos dias uma situação insólita. O tenista austríaco revelou, em entrevista à 'Ö3', que a polícia apareceu em sua casa após receber uma denúncia feita por vários vizinhos, que referiam a possibilidade de estar a ser gravado um filme pornográfico na sua propriedade quando, na verdade... não era bem assim."Não é a primeira vez que isto me acontece. É sempre divertido e eu até entendo, porque às vezes quando treino grito muito e faço uns barulhos estranhos", frisou o austríaco, que explicou que o ruído era apenas o som que o próprio fazia quando acertava com a raquete na bola.Recorde-se que Dominic Thiem esteve recentemente no Millennium Estoril Open 2022 - onde acabou derrotado pelo francês Benjamin Bonzi - após ter recuperado de uma lesão no pulso que o afastou dos 'courts' durante quase um ano.