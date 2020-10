Wikipédia 'rende-se' a Nadal e atribui novo formato a Roland Garros

Rafael Nadal conquistou este domingo o torneio de Roland Garros pela 13.ª vez e a superioridade do tenista maiorquino na terra batida do Grand Slam francês tem sido tão evidente que... alguém mudou o formato do torneio na Wikipédia.





Um ás para fechar em beleza: o ponto que deu a Nadal o 13.º título em Roland Garros

Los "trolls" de la Wikipedia haciendo de las suyas, pero esta vez para rendirse a Rafael Nadal tras su 13º Roland Garros. pic.twitter.com/A3Ajaax5cE — Alejandro Aliaga (@alejandrbdn) October 11, 2020

"127 tenistas competem para jogar a final contra Rafael Nadal", pode ainda ler-se na Wikipédia inglesa dedicada a Roland Garros, no que pode ser entendido como uma brincadeira de algum utilizador. Até que a página seja revista, a informação irá manter-se, até porque em páginas de outros idiomas alguém fez o mesmo mas a definição original do torneio já foi reposta.Certo é que as 'brincadeiras' tornaram-se virais nas redes sociais, com milhares de internautas a partilharem imagens da nova designação.