Wozniacki: «Um dia queres levantar-te da cama e não consegues»

Caroline Wozniacki pendurou as raquetas depois do Open da Austrália, em janeiro, aos 30 anos. A dinamarquesa, antiga número um mundial, foi diagnisticada com artrite reumetóide, uma doença que mudou a sua vida e influenciou os últimos anos da carreira, conforme contou a ex-tenista numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.





"Passei a ser uma nova Caroline. Um dia queres levantar-te da cama e não podes, não consegues mexer-te. És uma das melhores tenistas do mundo, reconhecida pela tua capacidade atlética e não te mexes. Foi um choque nem os braços conseguir mexer", contou a dinamarquesa."Encontrei um bom reumatologista e agora vivo uma vida normal, dentro do possível. Às vezes a doença dá-me luta, mas em outras ocasiões sou eu quem vence. Sou feliz a ajudar as pessoas, para que se conheça exatamente o que é a artrite reumatóide. Demorei muito a encontrar um diagnóstico para o meu problema, por isso decidi que ia ajudar no que fosse necessário porque isto pode afetar qualquer pessoa, seja jovem ou de mais idade", sublinha Wozniacki.A ex-tenista conta como foi jogar com a doença na parte final da carreira. "Não vi o problema como um handicap. Ganhei o título em Pequim e joguei muito bem no Masters. Tem de se aprender a viver com isto. Como tenista tens de estar sempre ao mais alto nível e às vezes isso não é possível. Encarei a situação como uma forma de me superar."Só que com limitações. "Não podia jogar muitos torneios, tinha de ouvir o meu corpo. Às vezes levantava-me e não me sentia bem. A solução era descansar durante esse dia. No final aprendi a lidar com isto."Hoje em dia a vencedora do Open da Austrália em 2018 e de 30 torneios WTA dedica-se à divulgação da doença. "Fazemos muitas coisas, seja através das redes sociais, entrevistas ou conferências."