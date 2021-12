WTA cancela torneios na China na sequência do desaparecimento de Shuai Peng

O WTA, entidade que organiza o circuito mundial feminino de ténis, anunciou o cancelamento de todas as competições na China, incluindo em Hong Kong, na sequência do desaparecimento da tenista Shuai Peng.A jogadora revelou no início de novembro ter sido vítima de abusos sexuais por parte de um alto membro do partido comunista do país. Posteriormente foram divulgados vídeos de alegadas aparições Shuai Peng, mas o WTA exige uma investigação rigorosa à denúncia da antiga número um mundial de pares."Com o apoio da direção do WTA, anuncio a suspensão imediata de todos os torneios da WTA na China, incluindo em Hong Kong. Em consciência não vejo como possamos pedir às nossas desportistas que joguem ali quando a Shuai Peng não pode comunicar livremente e aparentemente terá sido pressionada para negar a sua acusação de agressão sexual. Dado o atual estado de coisas, também estou muito preocupado com os riscos que as nossas jogadoras e o nosso pessoal poderiam enfrentar se tivéssemos de realizar eventos na China em 2022", disse Steve Simon, CEO do WTA, em comunicado.