WTA Finals: campeã Elina Svitolina apura-se para a final

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número oito do ranking mundial, qualificou-se este sábado para a final das WTA Finals, onde vai defender o título conquistado no ano passado, ao beneficiar da desistência da suíça Belinda Bencic, sétima da hierarquia.





Depois de ter feito uma fase de grupos perfeita, Svitolina perdeu o primeiro set nas WTA Finals, com Bencic a vencer o primeiro parcial, por 7-5. Contudo, a ucraniana conseguiu mesmo somar o seu quarto triunfo em Shenzhen, na China, com uma vitória no segundo set, por 6-3, acabando por ver Bencic desistir com um 4-1 no derradeiro parcial, após uma hora e 57 minutos de encontro. Svitolina venceu pela segunda vez Bencic, igualando o confronto direto entre as duas.Na final, Svitolina vai encontrar a vencedora do encontro entre as duas primeiras do ranking mundial, a australiana Ashleigh Barty, que lidera, e a checa Carolina Pliskova, que procuram a sua primeira presença no encontro decisivo da prova que encerra o circuito feminino.