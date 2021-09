WTA Finals deslocalizadas para Guadalajara, no México

As WTA Finals, o Masters feminino de ténis, inicialmente previstas para Shenzhen, na China, foram deslocalizadas para Guadalajara, no México, devido à pandemia de Covid-19, foi esta segunda-feira anunciado pela WTA.

O evento, que junta em fim de época as oito melhores jogadoras e os oito melhores pares femininos, foi anulado no ano passado, pelo mesmo motivo.

O torneio de 2021 terá lugar a partir de 8 de novembro, após o que regressa a Shenzhen, para as edições previstas de 2022 a 2030.

Esta decisão da WTA segue-se à supressão da parte asiática do circuito mundial, igualmente devido aos receios com a pandemia do novo coronavírus.

As Finais WTA desenrolaram-se pela primeira vez em Shenzhen em 2019, depois de serem organizadas em Singapura entre 2014 e 2018.