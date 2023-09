WTA Finals vão decorrer em Cancun

As WTA Finals, que reúnem as oito melhores jogadoras do mundo, vão decorrer em Cancun, no México, entre 29 de outubro e 15 de novembro, anunciou esta quinta-feira a Associação do ténis feminino.

A competição, que no ano passado se disputou em Fort Worth, nos Estados Unidos, regressa assim ao México, onde se disputou, na cidade de Guadalajara, a edição de 2021.

A WTA analisou várias propostas para acolher o evento, que no ano passado foi conquistado pela francesa Caroline Garcia (atual 22.ª do ranking mundial), analisou propostas de vários países para a realização do evento, nomeadamente da Arábia Saudita e da República Checa.

O organismo tinha planeado realizar as WTA Finals na cidade chinesa de Shenzen, entre 2019 e 2028, mas o acordo foi anulado devido à pandemia de covid-19, e ao facto de a WTA ter cortado relações com a China, que entretanto foram restabelecidos, devido à situação da tenista Peng Shuai, que foi silenciada depois de ter acusado um o antigo vice-primeiro-ministro chinês de assédio sexual.

A hierarquia do ténis mundial é liderada pela polaca Iga Swiatek, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka, e da norte-americana Jessica Pegula.