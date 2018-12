WTA protege tenistas que regressem após maternidade

A WTA (Women's Tennis Association) decidiu aumentar a proteção classificativa para as tenistas que regressem ao circuito depois de terem sido mães - assim como as que tenham sofrido lesões. Segundo os media ingleses, a partir de agora as tenistas que voltem ao ativo após a maternidade vão ver a sua classificação no ranking mundial inalterada em 12 torneios, por um período de três anos.Esta medida chega após a luta sustentada por Serena Williams, que regressou ao circuito mundial em fevereiro de 2018 depois de ter sido mãe. A americana queixou-se em várias ocasiões do prejuízo causado às tenistas, que têm de 'abrir um parênteses' na carreira para dar à luz. A número 1 do Mundo, e vencedora de 23 Grand Slams, viu a sua classificação mundial cair para o 451º posto, o que a prejudicou em grandes torneios.A BBC adiantou, entretanto, que a WTA vai tornar mais claras as regras sobre vestuário, para assegurar que Serena Williams e outras jogadores possam vestir o que queiram, dando como exemplo o macacão de compressão utilizado pela americana, por questões de saúde.Mas a mudança nas regras não se ficam por aqui. A introdução de relógios de serviço limitará as tenistas a 25 segundos para iniciar o ponto. E numa tentativa de diminuir o tempo entre sets, será permitido apenas uma ida à casa de banho por encontro.