WTA suspende torneios na China devido à situação de Peng Shuai

A WTA revelou esta quarta-feira ter decidido suspender todos os torneios em território chinês. Num extenso comunicado, Steve Simon, presidente da associação, explicou a posição tomada e associou-a à situação em torno de Peng Shuai. "Embora agora saibamos onde Peng está, tenho sérias dúvidas de que ela esteja livre, segura e não sujeita a censura e intimidação. A WTA foi clara e repetimos o nosso apelo por uma investigação completa e transparente - sem censura - da acusação de agressão sexual de Peng Shuai."Simon mostra-se completamente intransigente enquanto nada for mudado. "Nada disto é aceitável nem pode tornar-se aceitável. Se as pessoas poderosas puderem suprimir as vozes das mulheres e varrer as acusações de agressão sexual para debaixo do tapete, então a base sobre a qual a WTA foi fundada - igualdade para as mulheres - sofreria um retrocesso enorme. Não vou nem posso deixar que isso aconteça com a WTA e as suas jogadoras."Esta decisão tem efeitos imediatos e suspende "todos os torneios na China, incluindo Hong Kong." Steve Simon teme pela segurança das atletas em caso de os eventos se realizarem. "Dadas as circunstâncias, estaria muito preocupado com os riscos que todos os atletas e staff correriam com a realização dos eventos na China em 2022."