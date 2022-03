Zhang Shuai ganha torneio de Lyon frente a 'protagonista' Dayana Yastremska

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A admirável caminhada da tenista ucraniana Dayana Yastremska, que fugiu da guerra no seu país, terminou este domingo na final do torneio de Lyon, em França, com uma derrota em três sets frente à chinesa Zhang Shuai.

A história de Dayana Yastremska comocionou o mundo do ténis esta semana, mas, apesar de ter dado boa réplica à 64.ª jogadora mundial, a ucraniana perdeu por 3-6, 6-3 e 6-4, em uma hora e 46 minutos, com a chinesa a erguer o terceiro título da carreira.

A protagonista da semana em Lyon foi, contudo, Yastremska, que fugiu de Odessa depois de ter passado dois dias, juntamente com a família, escondida num parque de automóveis subterrâneo, onde se refugiu para escapar aos bombardeamentos.

Após uma longa fuga, de carro, a pé e de barco, até à Roménia, na companhia da irmã de apenas 15 anos, a jovem de 21 anos refugiou-se em França, onde recebeu um 'wild card' para disputar o torneio de Lyon e ganhou encontros pelo seu país, como referiu em 'court'.

"Se o povo ucraniano estiver a ver-me, quero dizer-vos que vocês são tão fortes, têm um espírito fantástico e que tentei lutar pela Ucrânia", disse hoje a 140.ª tenista mundial, embrulhada numa bandeira do seu país.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.