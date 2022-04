Báez derrota Gasquet e avança para as meias-finais do Estoril Open

O tenista argentino Sebastián Báez afastou esta sexta-feira o francês Richard Gasquet nos quartos de final do Estoril Open, com um triunfo em três 'sets' e marcou encontro nas meias-finais com o espanhol Albert Ramos-Viñolas.

O jovem argentino de 21 anos, 'carrasco' de João Sousa na primeira ronda, derrotou o campeão de 2015 e atual 80.º jogador mundial, com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, em uma hora e 56 minutos.

Nas meias-finais do único torneio ATP disputado em Portugal, que decorre até domingo na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, o 59.º classificado do 'ranking' mundial vai defrontar o campeão em título, Albert Ramos-Viñolas, que afastou o 'lucky loser' espanhol Fernando Verdasco, com duplo 6-2.