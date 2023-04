João Sousa conseguiu jogar a "um muito bom nível": «O público esteve incrível.»

O português João Sousa mostrou-se esta terça-feira muito contente com a vitória e o "bom nível de jogo" na primeira ronda do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril, na qual eliminou o italiano Giulio Zeppieri.

"Foi uma boa vitória. Acho que consegui jogar a nível um muito bom nível, independentemente do segundo set, que não foi o melhor, mas a verdade é que não senti que tenha jogado tão mal assim para perder 6-1. Acho que ele se soltou um bocadinho, depois do segundo 'break', no 4-0, e a penalização foi maior do que o set em si. Mas estou contente com a minha exibição", avaliou o número dois nacional.

João Sousa, que figura no 147.º lugar no ranking mundial, derrotou o transalpino (121.º ATP) em três sets, com os parciais de 6-4, 1-6 e 6-3, ao fim de uma hora e 48 minutos, a jogar a um nível, como sublinhou, que "já não jogava há algum tempo".

"A verdade é essa. O que posso dizer? Como disse há pouco no campo, acho que o público hoje esteve incrível. No início do terceiro set deu-me muita força para afrontar um set que ia ser complicado e, com um break de início e de vantagem logo ao princípio, me deu forças para continuar e para vencer. Acho que foi a grande chave do encontro, foi esse break cedo no terceiro set, que criou essa vantagem e que acabei por aproveitar e por fazer com que vencesse o encontro", prosseguiu o minhoto.

Além de confessar ser "muito emotivo vencer no Estoril Open", um torneio que ganhou em 2018, Sousa, de 33 anos, frisa ser "sempre muito especial o torneio" no Clube de Ténis do Estoril, onde o "apoio do público é incrível" e sente "esse carinho", independentemente do momento que está a atravessar na carreira. "Hoje foi um dia muito bom e acho que é importante pensar dia a dia. Hoje é dia de desfrutar desta vitória, que não têm sido muitas, e amanhã [quarta-feira] preparar o encontro da melhor maneira. Avizinha-se um encontro difícil frente a um jogador top 10, com quem já perdi duas vezes. A última foi 7-6 no terceiro set, portanto acredito que vai ser mais um encontro difícil de parte a parte e espero que o público possa fazer a diferença", adiantou.

João Sousa vai defrontar na segunda ronda o norueguês Casper Ruud, número cinco mundial e primeiro cabeça de série, um adversário que nunca conseguiu ultrapassar nos três encontros anteriores, no ATP 500 do Rio de Janeiro (2019), ATP 250 de São Paulo (2019) e ATP 250 de Génova, em 2022.