Kevin Anderson confirmado no Estoril Open

O sul-africano Kevin Anderson, quinto do ranking mundial e atual vice-campeão de Wimbledon, é o terceiro tenista confirmado para o Estoril Open de 2019, a decorrer de 27 de abril a 5 de maio, confirmou esta quarta-feira a organização.Kevin Anderson, de 32 anos, poderá ser o primeiro top-5 na história da prova, caso mantenha o estatuto atual, junta-se no Estoril Open ao grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos, semifinalista no recente Open da Austrália, e ao australiano Alex de Minaur, de 19 anos, campeão em Sydney.Kevin Anderson (5.º ATP), Stefanos Tsitsipas (12.º) e Alex de Minaur (28.º) apresentam a particularidade de, no mais recente ranking divulgado pelo ATP Tour, ocuparem as melhores posições de sempre nas respetivas carreiras."O Estoril e Cascais são claramente dois dos meus locais preferidos no circuito e mal posso esperar por regressar para jogar novamente o torneio", afirmou Kevin Anderson numa mensagem enviada ao diretor da prova, João Zilhão.Com 2,03 metros de altura, Kevin Anderson é, não só o mais alto finalista de sempre na história dos torneios do Grand Slam (perdendo a decisão do título do US Open de 2017 para Rafael Nadal e de Wimbledon em 2018 para Novak Djokovic), mas também o mais alto tenista de sempre a integrar o top-5.A chegada ao lote dos cinco primeiros chega aos 32 anos, depois de se ter tornado profissional somente aos 21 anos, por ter optado seguir estudos superiores na Universidade do Illinois, que representou no forte circuito universitário norte-americano de ténis."Após anunciarmos dois protagonistas da nova geração que discutiram entre si a final do NextGen do ATP Tour em 2018, apresentamos agora o nome de um experiente jogador que tem cimentado a sua posição na elite do ténis mundial e que esta semana surge entre os cinco primeiros da hierarquia", referiu João Zilhão.O diretor do Estoril Open recorda que Kevin Anderson já jogou duas finais em torneios do Grand Slam e no torneio de final de época do ano passado chegou às meias-finais do ATP Finals"É sempre garantia de qualidade em qualquer tipo de superfície, tendo até protagonizado diante de Richard Gasquet e de João Domingues dois dos melhores encontros na ainda curta história do nosso torneio", disse João Zilhão.Kevin Anderson soma seis títulos em 19 finais, tendo arrecadado o seu último troféu logo na primeira semana da presente temporada ao impor-se no ATP de Pune (Índia), na sequência da mais 'alta' final de todos os tempos (ganha por 7-6, 6-7, 7-6 diante do croata Ivo Karlovic, 2,11 metros de altura).No Clube de Ténis do Estoril foi semifinalista em 2017 e, no ano passado, cedeu na segunda ronda diante do surpreendente grego Stefanos Tsitsipas, mas logo na semana seguinte chegou às meias-finais do Masters 1000 de Madrid.