Nuno Borges na segunda ronda do Estoril Open após desistência de Andujar

O tenista português Nuno Borges avançou esta segunda-feira para a segunda ronda do Estoril Open, ao beneficiar da desistência do espanhol Pablo Andujar, depois de ter vencido o primeiro set.

O número dois nacional e 131.º jogador mundial, que recebeu um 'wild card' para disputar o quadro principal do único torneio do circuito ATP realizado em Portugal, conquistou o primeiro parcial por 6-4 e vencia por 3-0 quando o 82.º tenista do 'ranking' desistiu, após uma hora e dois minutos de encontro.

Na segunda ronda, Borges, de 25 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, e o sérvio Dusan Lajovic.