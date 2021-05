Albert Ramos-Vinolas conquista Estoril Open

O tenista espanhol Albert Ramos-Vinolas bateu este domingo na final o britânico Cameron Norrie, no tie-break do terceiro set, e conquistou o título de campeão do Estoril Open, o ATP 250 português que terminou no Clube de Ténis do Estoril.





Naquele que foi o terceiro confronto direto entre ambos, o esquerdino espanhol, número 46 da hierarquia mundial, conseguiu dar a volta ao encontro, depois de ceder o primeiro set, e eliminar o jovem Norrie, de 25 anos, que figura no 50.º ranking ATP, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (7-3), ao fim de duas horas e 44 minutos.Graças ao triunfo ante o também esquerdino Norrie, carrasco de João Sousa na primeira ronda e quarto finalista no recente ATP 500 de Barcelona, o catalão arrecadou o terceiro título ATP da carreira, após as vitórias em Bastad, em 2016, e Gstaad, em 2019.