Argentino Diego Schwartzman desiste do torneio e é substituído por Verdasco

O tenista argentino Diego Schwartzman, segundo cabeça de série do Estoril Open, desistiu do torneio português devido a "fadiga", informou esta terça-feira a organização.



O 15.º jogador mundial, que nem chegou a entrar em 'court' no Estoril Open, vai ser substituído no quadro principal pelo 'lucky loser' espanhol Fernando Verdasco, que avança diretamente para a segunda ronda no Clube de Ténis do Estoril, já que Schwartzman tinha 'bye' na ronda inaugural.

O argentino chegou no fim de semana às meias-finais do torneio de Barcelona, onde perdeu com o espanhol Pablo Carreño-Busta, que também abdicou de participar no Estoril Open, alegando cansaço.