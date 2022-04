Benoit Paire denuncia ameaças de morte nas redes sociais após derrota no Estoril Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benoit Paire foi afastado logo na primeira ronda do Estoril Open, após ser derrotado pelo sul-coreano Soowoo Kwon em dois sets (6-4 e 7-5).Depois do encontro, o tenista francês, que foi assobiado pelo público após voltar a ter comportamentos pouco adequados, recorreu às redes sociais para denunciar várias ameaças de morte que recebeu, questionando se é uma situação que "parece normal"."Como não ganhas isto? Estás morto. Vamos matar-te", pode ler-se numa das mensagens partilhadas por Paire na sua conta no Twitter.