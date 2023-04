Borges e Sousa já conhecem adversários para a estreia

Nuno Borges, 68.º do ranking ATP, e João Sousa, 156.º, já conhecem os adversários para a estreia na edição 2023 do Millennium Estoril Open.O maiato vai defrontar o francês Quentin Halys (79.º), enquanto o vimaranense tem pela frente o italiano Giulio Zeppieri (124.º ATP).O sorteio, de resto, colocou os dois portugueses do mesmo lado do quadro, podendo defrontar-se nas meias-finais.