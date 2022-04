Chuva atrasa o início da jornada de hoje do Estoril Open

A chuva que caiu durante a noite e manhã desta terça-feira atrasou o início da jornada no Clube de Ténis do Estoril, onde está a decorrer o Estoril Open, o único torneio português do ATP Tour.

O encontro entre o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Roberto Carballés Baena, agendado para o 'court' Cascais, e o desafio que coloca frente a frente o sul-africano Lloyd Harris e o também espanhol Carlos Taberner, previsto para o 'court' número três, eram os primeiros da sessão de hoje e estavam marcados para as 12:00.

Face às condições climatéricas, que deixaram os campos de terra batida impraticáveis, o início dos encontros da primeira ronda foram adiados para as 13:30.

No 'court' central, a sessão só está prevista arrancar às 13:00 com o embate entre o norte-americano Tommy Paul e o francês Richard Gasquet, campeão do Estoril Open de 2015, antes do português João Sousa entrar em jogo, na competição de singulares, frente ao argentino Sebastián Báez.