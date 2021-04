Denis Shapovalov recebe wild card para o Estoril Open

Denis Shapovalov (14.º classificado do ranking mundial) recebeu o wild card para o Estoril Open que se destinava a Grigor Dimitrov, após uma infeção dentária sofrida pelo tenista búlgaro se ter agravado e o impossibilitar de viajar para Portugal. O infortúnio foi comunicado à organização, que escolheu o canadiano, de 22 anos, para o substituir na sexta edição do torneio que decorre entre este sábado e 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril.





"Este ano fomos particularmente solicitados com pedidos de wild card por parte de jogadores de nomeada; com o infortúnio de Grigor Dimitrov, redirecionámos o convite para um tenista que atualmente até está melhor classificado: o igualmente espetacular Denis Shapovalov", revelou João Zilhão, diretor da competição, sem esquecer uma das valências desta competição: "O Denis Shapovalov é capaz de fazer coisas no court que mais ninguém consegue e é uma das referências da nova geração que o nosso torneio tem ajudado a catapultar para a ribalta, como sucedeu anteriormente com Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas."João Zilhão anunciou ainda uma 'boa notícia' para um trio de tenistas portugueses. "Vamos também premiar a nova geração do ténis português com um convite para a fase de qualificação: o promissor Nuno Borges terá um wild card, tal como Frederico Silva. O acesso direto de Pedro Sousa permite a presença de três tenistas nacionais num fortíssimo qualifying de 16 elementos", salientou.Recorde-se que João Sousa, atual 105.º do ranking, também vai participar na edição deste ano do torneio, o qual venceu em 2018.